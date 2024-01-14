Трамп обвинил Байдена в фальсификации выборов

Президент США Джо Байден преуспел лишь в фальсификации результатов выборов и преследовании своих политических оппонентов.

Президент США Джо Байден преуспел лишь в фальсификации результатов выборов и преследовании своих политических оппонентов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

"Байден крайне некомпетентен. Единственное, что он умеет, - жульничать на выборах. Члены администрации Байдена очень хороши в фальсификации итогов выборов, а еще они хороши в преследовании своих политических оппонентов. Больше они ничего не умеют. Они хороши лишь в этом, но мы преподадим им урок", - сказал республиканец, выступая перед своими сторонниками в штате Айова.