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Трамп обвинил Байдена в фальсификации выборов

Трамп обвинил Байдена в фальсификации выборов Президент США Джо Байден преуспел лишь в фальсификации результатов выборов и преследовании своих политических оппонентов.
Другие страны
14 января 2024 г. 08:42
Трамп обвинил Байдена в фальсификации выборов
Дональд Трамп

Президент США Джо Байден преуспел лишь в фальсификации результатов выборов и преследовании своих политических оппонентов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

"Байден крайне некомпетентен. Единственное, что он умеет, - жульничать на выборах. Члены администрации Байдена очень хороши в фальсификации итогов выборов, а еще они хороши в преследовании своих политических оппонентов. Больше они ничего не умеют. Они хороши лишь в этом, но мы преподадим им урок", - сказал республиканец, выступая перед своими сторонниками в штате Айова.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: “Bayden yalnız seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırmağa müvəffəq olub”

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