 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп: обвинения в адрес Эр-Рияда из-за исчезновения Хашкаджи могут быть поспешными

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп полагает, что обвинения в отношении Саудовской Аравии в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи могут быть преждевременными.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Трамп заявил в интервью агентству Associated Press, опубликованном во вторник.

    "Я думаю, нам сначала нужно выяснить, что произошло", - подчеркнул Трамп. "У нас опять: вы виновны, пока не будет доказана ваша невиновность. Мне такое не нравится. Мы это уже проходили с судьей Кавано, и он, насколько я понимаю, был от начала и до конца невиновен".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi