Трамп обсудил с Макроном высылку российских дипломатов

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп обсудил действия западных союзников и высылку российских дипломатов с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Белый дом по итогам состоявшегося телефонного разговора двух лидеров.

"Оба лидера выразили поддержку жесткому ответу Запада на осуществленную Россией химическую атаку в Солсбери в Великобритании, в том числе высылке большого числа российских разведчиков на обоих берегах Атлантики", - сообщил Белый дом.