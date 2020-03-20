​Трамп обсудил с Макроном борьбу с коронавирусом

Американский лидер Дональд Трамп обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию с коронавирусом и совместные усилия по борьбе с пандемией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Президент Трамп и президент Макрон обсудили развитие событий и усилия по борьбе с коронавирусом. Лидеры двух стран договорились продолжать тесное сотрудничество, нацеленное на разрешение ситуации с пандемией и минимизацию экономического урона от нее, в координации с Группой семи и другими международными партнерами", - отмечается в документе.