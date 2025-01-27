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Трамп обсудил с королем Бахрейна достижение мира на Ближнем Востоке

Трамп обсудил с королем Бахрейна достижение мира на Ближнем Востоке Президент США Дональд Трамп и король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа обсудили установление мира на Ближнем Востоке и "Авраамовы соглашения".
Другие страны
27 января 2025 г. 06:26
Трамп обсудил с королем Бахрейна достижение мира на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп и король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа обсудили установление мира на Ближнем Востоке и "Авраамовы соглашения".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Сегодня 26 января президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Король поздравил президента Трампа с инаугурацией, лидеры обсудили поддержку мира и безопасности в регионе, в том числе работу по продвижению мира за счет "Авраамовых соглашений", - говорится в заявлении.

"Авраамовы соглашения" были достигнуты в 2020 году, это серия договоров о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном. Впоследствии о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения этих соглашений у еврейского государства из арабских стран были установлены дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

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