Трамп обсудил с европейскими союзниками гарантии безопасности для Украины по принципам НАТО

Другие страны
16 августа 2025 г. 16:50
Президент США Дональд Трамп обсудил с европейскими союзниками гарантии безопасности для Украины по принципам НАТО.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на европейского чиновника.

По его словам, часть переговоров с Трампом касалась гарантий безопасности для Украины по принципу 5 статьи Североатлантического договора при поддержке Европы и США в случае заключения мирного соглашения.

При этом он заявил, что НАТО не будет привлечено к гарантиям. Точные детали предложения неизвестны, и непонятно, как эти гарантии будут реализованы.

Между тем, по данным украинских СМИ, во время разговора поднимался этот вопрос, который был сформулирован как "Non NATO article 5 secutiry guarantees", то есть гарантии безопасности, как в разделе 5 Североатлантического договора, относительно "коллективной безопасности", но не в формате самого НАТО.

Версия на английском языке US proposed NATO-like security guarantees for Kyiv without joining bloc
Версия на азербайджанском языке Tramp müttəfiqləri ilə Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsini müzakirə edib

Последние новости

