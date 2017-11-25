Трамп обсудил с Эрдоганом возможность закупок Турцией у США военной техники

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп обсудил в пятницу с турецким лидером Тайипом Эрдоганом возможность закупки Турцией у США военной техники.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном по итогам телефонной беседы двух лидеров.

Также глава Белого дома сообщил президенту Турции о предстоящих изменениях в оказании поддержки партнеров Соединенных Штатов в Сирии.