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    Трамп обсудил с Эрдоганом возможность закупок Турцией у США военной техники

    ОН сообщил президенту Турции о предстоящих изменениях в оказании поддержки партнеров США в Сирии

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп обсудил в пятницу с турецким лидером Тайипом Эрдоганом возможность закупки Турцией у США военной техники.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном по итогам телефонной беседы двух лидеров.

    Также глава Белого дома сообщил президенту Турции о предстоящих изменениях в оказании поддержки партнеров Соединенных Штатов в Сирии.

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