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    Трамп обсудил с Эрдоганом экономическое сотрудничество

    Трамп заявил, что в ходе разговора с Эрдоганом обсудил с ним экономическое сотрудничество двух стран

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил с ним экономическое сотрудничество двух стран.

    Как передаёт Report, об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

    «Говорил с президентом Турции Эрдоганом... Поговорили об экономических делах между США и Турцией – большой потенциал для существенного расширения!» – отметил глава США.

    Также он добавил, что обсудил с турецким лидером идею создания зон безопасности в Сирии и борьбу с террористами.

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