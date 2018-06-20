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    Трамп обнял американский флаг после выступления в Вашингтоне - ВИДЕО

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп после выступления в Вашингтоне крепко обнял американский флаг.

    Как сообщает Report, инцидент произошел после его выступления по случаю 75-летия Национальной федерации независимых предпринимателей. 

    Завершив свою речь и поблагодарив аудиторию, Дональд Трамп сначала поддержал собравшихся аплодисментами, а затем подошел к одному из установленных на сцене американскому флагу. 

    Улыбнувшись аудитории, он заключил в крепкие объятия закрепленный на флагштоке флаг. Это не первый раз, когда Трамп проявляет свои нежные чувства к звездно-полосатому знамени. 

    Он уже был запечатлен в такой момент во время своих выступлений во Флориде в рамках предвыборной кампании осенью 2016-го.

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