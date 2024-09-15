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Трамп обещал выслать гаитян из США

Трамп обещал выслать гаитян из США Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп пообещал организовать массовую депортацию гаитян из города Спрингфилд в штате Огайо.
Другие страны
15 сентября 2024 г. 04:41
Трамп обещал выслать гаитян из США

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп пообещал организовать массовую депортацию гаитян из города Спрингфилд в штате Огайо.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Тему Трамп поднял во время дебатов с кандидатом на пост президента США Камалой Харрис.

"В Спрингфилде они едят собак людей, которые приехали, они едят кошек. Они едят домашних животных людей, которые там живут", — заявил он. Позже, во время пресс-конференции Трамп пообещал провести массовую депортацию гаитян из Спрингфилда.

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Версия на азербайджанском языке Tramp haitililərin kütləvi deportasiyasını təşkil edəcəyinə söz verib

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