Трамп обещал выслать гаитян из США

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп пообещал организовать массовую депортацию гаитян из города Спрингфилд в штате Огайо.
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Тему Трамп поднял во время дебатов с кандидатом на пост президента США Камалой Харрис.
"В Спрингфилде они едят собак людей, которые приехали, они едят кошек. Они едят домашних животных людей, которые там живут", — заявил он. Позже, во время пресс-конференции Трамп пообещал провести массовую депортацию гаитян из Спрингфилда.