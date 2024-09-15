Трамп обещал выслать гаитян из США

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп пообещал организовать массовую депортацию гаитян из города Спрингфилд в штате Огайо.

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп пообещал организовать массовую депортацию гаитян из города Спрингфилд в штате Огайо.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters.

Тему Трамп поднял во время дебатов с кандидатом на пост президента США Камалой Харрис.

"В Спрингфилде они едят собак людей, которые приехали, они едят кошек. Они едят домашних животных людей, которые там живут", — заявил он. Позже, во время пресс-конференции Трамп пообещал провести массовую депортацию гаитян из Спрингфилда.