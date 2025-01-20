Трамп обещал "очень скоро" начать операцию по депортации в США

Избранный президент США Дональд Трамп обещал в скором времени начать крупнейшую в американской истории операцию по депортации.
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"И очень скоро мы начнем крупнейшую операцию по депортации в американской истории. Даже больше, чем это было у президента Дуайта Эйзенхауэра, который сейчас держит рекорд", - сказал он.
Республиканец также рассказал о намерениях опубликовать секретные материалы об убийствах 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, а также лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга.
"Мы собираемся обнародовать оставшиеся записи об убийствах президента Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди, а также доктора Мартина Лютера Кинга - младшего и по другим темам, представляющим большой общественный интерес. Все это будет обнародовано", - подчеркнул Трамп.
Инаугурация Трампа пройдет 20 января.