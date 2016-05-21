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    Трамп обещает разрешить повсеместное ношение оружия в США

    Он призвал всех республиканцев объединиться и поддержать его на голосовании

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Дональд Трамп, который является наиболее вероятным  кандидатом в президенты США от Республиканской партии, принял участие в ежегодной конференции государственной стрелковой ассоциации США (NRA), которая прошла в штате Кентукки. 

    Как сообщает Report, Трамп  призвал всех республиканцев объединиться и поддержать  его на голосовании.  «Получить вашу поддержку — это фантастическая честь, я вас не подведу», — заявил Трамп.

    Он заявил, что собирается защищать конституционное право на ношение оружия и обвинил своего соперника от Демократической партии Хиллари Клинтон в желании ущемить это право. «Хиллари Клинтон хочет отменить Вторую поправку, а не изменить ее, она хочет уничтожить ее», — сказал миллиардер.

     В США открытое ношение оружие в той либо иной степени разрешено на большинстве территорий, воспрещено это только в Иллинойсе, Флориде, Нью-Йорке, Южной Каролине, в округе Колумбия, Американском Самоа, Северных Марианских и Американских Виргинских островах. 

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