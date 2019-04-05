Трамп обдумывает "экономический штраф" Мексике за наркотрафик

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обдумывает экономический штраф для Мексики на 500 миллиардов долларов за наркотрафик в Соединенные Штаты.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом президент США написал в пятницу в своем Twitter.

"Я рассматриваю экономический штраф на 500 миллиардов долларов за наркотики, которые поставляются и провозятся через Мексику и через южную границу (США – ред.). Более 10 000 американцев умирают каждый год, слишком много семей разрушено!", - написал Трамп.

Американский лидер также повторил, что если Мексика не обуздает поток мигрантов в США со своей территории, он готов поднять пошлины на ввоз произведенных там автомобилей на 25%, а если и это не поможет, то закрыть границу.