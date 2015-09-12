Трамп: Обама слишком слаб, чтобы защитить Украину от Путина

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама не принимает достаточно мер чтобы помочь Украине в ее противостоянии с Россией - такое заявление сделал кандидат в президенты США, миллиардер Дональд Трамп.

"Наш президент не силен, и он не делает для Украины того, что мы должны для нее делать", - заявил Трамп, выступая по видеосвязи на международной конференции в Киеве.

По словам республиканца, Обама "только говорит" о помощи Украине.

Часть проблемы, заявил Трамп, в том, что Барак Обама не может успешно противостоять Владимиру Путину, который его "совершенно не уважает". Обама не смог проявить в диалоге с Путиным силу, сказал магнат.

Однако конкретных мер помощи Украине, таких как, например, поставки туда летального оружия, Трамп не предложил, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.