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    Трамп объявит имя нового постпреда США в ООН до конца этой недели

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп объявил журналистам, что назовёт имя нового постоянного представителя США в ООН уже до конца этой недели. 

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Кресло представителя Соединённых Штатов в ООН пустует с 9 октября этого года после отставки Никки Хейли, которая занимала должность с 17 декабря 2017 года.

    Известно, что американский лидер уже пригласил на это место Хизер Нойерт, пресс-секретаря Госдепартамента. Однако приняла она это предложение или нет, пока неизвестно.

    Напомним, что постоянный представитель США при ООН Никки Хейли ушла в отставку.

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