​Трамп объявит имя кандидата в вице-президенты 15 июля в Нью-Йорке

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Американский миллиардер Дональд Трамп, гарантировавший свое выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, намерен объявить имя своего претендента на пост вице-президента в ближайшую пятницу во время мероприятия в Нью-Йорке. Как передает Report, об этом глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт сказал в эфире CNN.

Ранее CNN сообщала, что наиболее вероятными кандидатами на второй по важности государственный пост при Трампе являются губернатор штата Индиана Майкл Пенс и экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич. Как отмечает телеканал, Трамп, проводивший во вторник предвыборный митинг в Индиане, остался на следующий день в этом штате, посетив особняк Пенса. В Индиане Трамп также провел отдельную встречу с Гингричом.

По данным CNN, в перечень кандидатов в вице-президенты Трампа входят также губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, сенатор от Алабамы Джефф Сешнс, сенатор от Айовы Джони Эрнст, а также бывший начальник военной разведки США генерал-лейтенант Майкл Флинн.

Ранее в интервью агентству Associated Press Трамп обещал сохранить в тайне имя претендента в вице-президенты до партийного съезда, намеченного в Кливленде (штат Огайо) на 18-21 июля. Именно на нем миллиардера официально должны выдвинуть в качестве кандидата в президенты США от республиканцев.