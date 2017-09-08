Трамп объявил режим ЧП на Виргинских островах из-за урагана "Ирма"

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Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на американских Виргинских островах в связи с ураганом "Ирма".

Как передает Report, об этом говорится в документе, поступившем в РИА Новости.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на американских Виргинских островах и о предоставлении федеральной помощи для поддержания усилий по восстановлению территории из-за урагана "Ирма", начавшегося 6 сентября 2017 года и продолжающегося в настоящий момент", — говорится в документе.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие.