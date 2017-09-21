Трамп объявил об ужесточении санкций против КНДР

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Японии и президентом Южной Кореи в Нью-Йорке объявил, что подписал указ о новых финансовых санкциях против КНДР.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, по его словам, указ "дает новые мощные инструменты" и направлен прежде всего на "критически важные судоходные и торговые сети КНДР".

Трамп заявил, что указ дает министерству финансов полномочия вводить санкции против любого иностранного банка, который ведет бизнес или облегчает проведение транзакций, связанных с торговлей против КНДР.

"Слишком долго КНДР позволяли злоупотреблять мировой финансовой системой, чтобы финансировать ядерную и ракетную программу", — сказал Трамп. По его словам, "другие страны тоже не делали того, что должны были".