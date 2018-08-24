Трамп объявил об отмене визита Помпео в КНДР

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил госсекретаря США не ехать в Северную Корею, как планировалось ранее.

Как передает Report, об этом Трамп написал в своём Twitter.

Он отметил, что поручил отменить визит Помпео из-за недостаточного прогресса в денуклеаризации КНДР.

Трамп добавил, что не верит в то, что Китай поможет в процессе ядерного разоружения Северной Кореи, из-за сложных отношений Пекина и Вашингтона в плане торговой сделки.

Президент отметил, что визит Помпео может состояться после того, как будет достигнута торговая сделка между США и Китаем.