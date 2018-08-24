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    Трамп объявил об отмене визита Помпео в КНДР

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил госсекретаря США не ехать в Северную Корею, как планировалось ранее.

    Как передает Report, об этом Трамп написал в своём Twitter.

    Он отметил, что поручил отменить визит Помпео из-за недостаточного прогресса в денуклеаризации КНДР.

    Трамп добавил, что не верит в то, что Китай поможет в процессе ядерного разоружения Северной Кореи, из-за сложных отношений Пекина и Вашингтона в плане торговой сделки.

    Президент отметил, что визит Помпео может состояться после того, как будет достигнута торговая сделка между США и Китаем.

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