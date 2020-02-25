Трамп объявил о сокращении численности военных США в Афганистане

Соединенные Штаты намерены сократить свое военное присутствие в Афганистане до 8,6 тысяч военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам визита в Индию.

"Мы предпринимаем серьезные усилия, чтобы сократить численность до 8,6 тысяч человек. Люди этому рады. Затем мы примем решение о том, каков будет финальный результат", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о перспективах военного присутствия США в Афганистане.

Он также выразил надежду на заключение соглашения с талибами, которое ожидается в конце февраля и отметил, что пока динамика ситуации в Афганистане положительная.

"Прошло уже два дня при минимальном уровне насилия. Посмотрим, что будет дальше, но все хотят, чтобы это произошло", - добавил Д.Трамп.

По его словам, США в случае вывода войск из Афганистана сохранит в самой стране и регионе разведывательные структуры, которые помогут отслеживать ситуацию и вмешаться в нее при необходимости.

"Этот регион - инкубатор проблем. И когда мы вернем их домой (американских военных - ред.), мы скажем, что если что-то случится, то мы ударим очень сильно", - отметил американский лидер.

Президент США добавил, что США могли бы легко добиться военной победы в Афганистане, однако не будут этого делать, поскольку такое решение повлечет гибель множества людей.

"Мы могли бы легко победить, если бы я хотел убить миллионы человек, но я не хочу убивать миллионы невинных", - сказал Трамп.