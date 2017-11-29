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    Трамп объявил о новых санкциях против КНДР

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях против КНДР, которые будут введены уже в среду.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом глава государства написал в Twitter. 

    "Я только что поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросу провокационных действий Северной Кореи. Дополнительные масштабные санкции против КНДР будут введены уже сегодня (в среду). Эта ситуация будет под контролем!", - написал Трамп.

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