Трамп объявил о крупнейшем пакете санкций против КНДР

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ США вводят крупнейший пакет санкций против КНДР.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в выдержках из отрывков речи президента Дональда Трампа, кторую распространил Белый дом.

"Сегодня я объявляю, что мы запускаем крупнейший за все время пакет санкций против северокорейского режима. Министерство финансов вскоре предпримет новые действия по дальнейшему отсечению источников дохода и топлива, которые режим использует для финансирования своей ядерной программы и поддержания вооруженных сил", - заявляет Трамп.

В санкционный список включат 56 судов, судоходных и торговых компаний, которые, как считают в Вашингтоне, помогают Северной Корее избегать санкций.