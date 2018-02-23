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    Трамп объявил о крупнейшем пакете санкций против КНДР

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ США вводят крупнейший пакет санкций против КНДР.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в выдержках из отрывков речи президента Дональда Трампа, кторую распространил Белый дом.

    "Сегодня я объявляю, что мы запускаем крупнейший за все время пакет санкций против северокорейского режима. Министерство финансов вскоре предпримет новые действия по дальнейшему отсечению источников дохода и топлива, которые режим использует для финансирования своей ядерной программы и поддержания вооруженных сил", - заявляет Трамп.

    В санкционный список включат 56 судов, судоходных и торговых компаний, которые, как считают в Вашингтоне, помогают Северной Корее избегать санкций.

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