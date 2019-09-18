Трамп объявил имя нового советника по нацбезопасноcти

Новым советником президента США по нацбезопасности станет Роберт О'Брайен.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Я рад объявить, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в госдепартаменте, нашим новым советником по национальной безопасности. Я давно и много работал с Робертом. Он отлично справится!" - написал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона на прошлой неделе.