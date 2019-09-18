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Трамп объявил имя нового советника по нацбезопасноcти

Трамп объявил имя нового советника по нацбезопасноcти

Новым советником президента США  по нацбезопасности станет Роберт О'Брайен.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп  написал на своей странице в Twitter. 

"Я рад объявить, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в госдепартаменте, нашим новым советником по национальной безопасности. Я давно и много работал с Робертом. Он отлично справится!" - написал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона на прошлой неделе. 

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