Трамп объяснил свое оскорбительное высказывание о мигрантах

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Американский президент Дональд Трамп в Твиттере объяснил свои слова о мигрантах из "вонючих дыр", которые вызвали шквал критики в его адрес.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, он признал, что высказался жестко, но призвал обращать внимание не на слова, а на странные предложения. Для программы DACA ("Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов") они означают шаг назад, отметил Трамп.

"К сожалению, демократы хотят прекратить платить нашим войскам и правительственным работникам, чтобы заключить несправедливую сделку в интересах DACA", - написал президент.

Он также призвал в первую очередь позаботиться об армии и стране и снова сделать Америку великой.

Ранее в ООН слова Трампа о мигрантах назвали "расистскими".