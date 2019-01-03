Трамп объяснил распад СССР

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп связал распад СССР с участием советских войск в войне в Афганистане.

Как передает Report, заявление Трампа транслировали американские телекомпании.

"Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, потому что он (СССР) обанкротился из-за боевых действий в Афганистане", — сказал Трамп.

СССР ввёл войска в Афганистан в 1979 году, в 1989-м последние подразделения советских вооружённых сил покинули территорию страны. СССР прекратил своё существование в 1991 году.