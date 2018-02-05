Трамп об аварии поездов в Южной Каролине: Мыслями я с жертвами этой трагедии

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи гибелью двух человек в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом рядом с городом Кейси в Южной Каролине.

"Мыслями и молитвами я с жертвами этой трагедии. Спасибо экстренным службам за ту работу, которую они проделали", – заявил Трамп в своем микроблоге в Twitter, передает Report.

Напомним, в результате катастрофы 2 человека погибли и 116 получили различные травмы и были госпитализированы.

По предварительным данным, поезда столкнулись из-за неправильно установленных переводных стрелок.