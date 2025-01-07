Трамп: ОАЭ инвестирует в американские дата-центры порядка $20 млрд

Глава эмиратской девелоперской компании Damac Properties Хусейн Саджвани инвестирует порядка $20 млрд в развитие центров обработки данных для технологий искусственного интеллекта в США.

Глава эмиратской девелоперской компании Damac Properties Хусейн Саджвани инвестирует порядка $20 млрд в развитие центров обработки данных для технологий искусственного интеллекта в США.

Как передает Report, об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

"Рад сообщить, что Damac инвестирует по меньшей мере $20 млрд в недалеком будущем в США, эта сумма впоследствии может удвоиться, - сказал он. - Инвестиции поддержат новые дата-центры, а также сохранят Америку на переднем крае технологий искусственного интеллекта, это будет очень востребовано в грядущие годы".

Американский лидер отметил, что первая часть инвестиционного проекта затронет штаты Техас, Аризона, Оклахома, Луизиана, Мичиган и Индиана. Он также добавил, что США будут по ускоренной процедуре рассматривать любые иностранные инвестиции, размер которых будет превышать миллиард долларов.