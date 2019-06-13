Трамп заявил об отсутствии крайних сроков для введения пошлин на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил в среду об отсутствии крайних сроков для введения новых таможенных пошлин на китайские товары. Американский лидер рассказал о ситуации вокруг торговых переговоров с Пекином на совместной с польским лидером Анджеем Дудой пресс-конференции в Розовом саду Белого дома.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Его спросили о существовании крайних сроков в вопросе введения американских пошлин на товары из КНР на $325 млрд. "У меня нет крайних сроков. Мой крайний срок - вот здесь, - отметил президент, показав на свою голову. - Мы разберемся с крайними сроками".

Трамп в очередной раз выразил надежду на заключение торгового соглашения с Китаем. Он отметил, что отношения с Пекином в последнее время стали "немного раздражительными" из-за введенных США пошлин на товары из КНР. "Я думаю, что в итоге мы заключим сделку с Китаем. У нас очень хорошие отношения, хотя сейчас они немного раздражительны, как и следовало ожидать", - подчеркнул глава государства.

В случае неудачи, указал ранее Трамп, США введут дополнительные таможенные пошлины на китайские товары на $325 млрд.