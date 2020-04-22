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Трамп о плохом состоянии здоровья Ким Чен Ына

​Трамп о плохом состоянии здоровья Ким Чен Ына

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что слухи о плохом состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына никем не подтверждены, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я хочу пожелать ему здоровья, потому, что если он в таком состоянии, о котором говорят в сообщениях и в новостях, это очень серьезное состояние", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

"Никто их (сообщения - ред.) не подтвердил... Когда CNN выступает с сообщениями, я не очень-то им верю", - сказал Трамп.

Он повторил, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном.

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