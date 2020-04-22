​Трамп о плохом состоянии здоровья Ким Чен Ына

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/6c4a830cc8576a665e90686fde555dd1/d3261d7a-4234-49e4-932d-cc6eca878858_292.jpg

Президент США Дональд Трамп заявил, что слухи о плохом состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына никем не подтверждены, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я хочу пожелать ему здоровья, потому, что если он в таком состоянии, о котором говорят в сообщениях и в новостях, это очень серьезное состояние", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

"Никто их (сообщения - ред.) не подтвердил... Когда CNN выступает с сообщениями, я не очень-то им верю", - сказал Трамп.

Он повторил, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном.