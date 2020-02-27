​Трамп о методе борьбы США с коронавирусом

Власти США при необходимости готовы адаптировать свои методы борьбы с распространением нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский президент Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме.

"Благодаря всему, что мы сделали, уровень угрозы для жителей США продолжает быть очень низким. Мы готовы адаптироваться, сделать все, что должны, по мере распространения заболевания, если оно будет распространяться", - сказал глава вашингтонской администрации.

По словам Трампа, Соединенные Штаты намерены выделить на борьбу с распространением нового коронавируса столько дополнительных средств, сколько будет нужно.

"Мы готовы потратить столько, сколько необходимо. Законодатели могут делать все, что захотят. Мы запросили у Конгресса 2,5 млрд. долларов США на борьбу с коронавирусом", - отметил президент.