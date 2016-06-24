​Tрамп: Британцы вернули себе контроль над страной

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Кандидат на пост президента США республиканец Дональд Трамп считает, что, проголосовав за выход Великобритании из ЕС, британцы "вернули себе контроль над своей страной", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

При этом Трамп назвал результаты референдума "фантастическими".

"Я думаю, что это будет великолепно. Я думаю, что это — фантастическая вещь", — заявил журналистам политик, который сейчас находится в Шотландии.

Накануне в Великобритании прошел референдум по членству страны в Евросоюзе. Согласно официальным данным, за Brexit проголосовали 52%.