Трамп: "Никакой договоренности с Турцией об освобождении пастора Эндрю Брансона не было"

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп 13 октября встретится в Овальном кабинете Белого дома с американским пастором Эндрю Брансоном, освобожденным турецким судом 12 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер написал на свой странице в Twitter.

Он также поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за содействие:

"Пастор Брансон, освобожденный Турцией, встретится со мной в Овальном кабинете в 14:30 (22:30 бакинскому времени). Будет прекрасно увидеться с ним и пообщаться. Он великолепный христианин, прошедший через такой непростой опыт. Хочу поблагодарить президента [Турции Тайипа] Эрдогана за его помощь".

Трамп добавил, что США не заключали с властями Турции каких-либо договоренностей в обмен на освобождение Брансона.

"Никакой договоренности с Турцией об освобождении и возвращении пастора Эндрю Брансона не было", - заявил он.

Напомним, что 12 октября турецкий суд освободил обвиняемого в шпионаже гражданина США, пастора Эндрю Брансона.