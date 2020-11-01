Трамп незначительно сократил отставание от Байдена по итогам опроса

Президент США Дональд Трамп сократил на один процентный пункт отставание по уровню общественной поддержки от своего оппонента - кандидата на высший государственный пост от демократов Джозефа Байдена.
Как передает Report, об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу газеты
Согласно его данным, разрыв между кандидатами сократился на 1 п. п. и составил 10 п. п. Если бы президентские выборы проводились сейчас, за Трампа свой голос готовы были бы отдать 42% американцев. За Байдена проголосовали бы 52% избирателей. Результаты аналогичного опроса, проведенного The Wall Street Journal и NBC в середине октября, продемонстрировали практически такой же расклад. Трампа тогда готовы были поддержать 42% респондентов, а Байдена - 53%.
Преимущество демократа гораздо сильнее уменьшилось в 12 так называемых колеблющихся штатах, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. В этих штатах, согласно опросу, Байден располагает поддержкой 51% избирателей, а Трамп - 45%. Интервал составляет 6 п. п. по сравнению с 10 п. п. в середине октября.