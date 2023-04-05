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Трамп: Необходимо приостановить финансирование Минюста США и ФБР

Трамп: Необходимо приостановить финансирование Минюста США и ФБР Бывший президент США Дональд Трамп обратился к законодателям из рядов Республиканской партии с призывом приостановить финансирование Министерства юстиции и Федерального бюро расследований (ФБР).
Другие страны
5 апреля 2023 г. 19:20
Трамп: Необходимо приостановить финансирование Минюста США и ФБР
Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп обратился к законодателям из рядов Республиканской партии с призывом приостановить финансирование Министерства юстиции и Федерального бюро расследований (ФБР).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он разместил в среду в своей социальной сети Truth Social.

"Республиканцам в Конгрессе следует приостановить финансирование Минюста и ФБР, пока они не придут в чувства", - написал Трамп. По его словам, демократы "используют правоохранительные органы в качестве оружия и злоупотребляют властью", чтобы вмешиваться в избирательный процесс.

Большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов. Как следует из обнародованного во вторник обвинительного заключения, Трампу инкриминируются 34 случая подлога (первой степени) деловых документов с целью совершить другое правонарушение. Как поясняют СМИ, каждый пункт обвинения предусматривает наказание максимум до четырех лет тюремного заключения. Трамп был арестован примерно на два часа в соответствии с американским процессуальным правом, после чего был освобожден и вылетел из Нью-Йорка в штат Флорида.

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