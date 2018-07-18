Трамп: Некоторые ненавидят сам факт того, что я поладил с Путиным

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Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп считает, что в Америке есть люди, которые скорее пошли бы на войну, чем согласились бы на хорошие отношения с Россией. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Некоторые ненавидят сам факт того, что я поладил с президентом России Путиным, - отметил Трамп. - Они скорее предпочли бы войну, чем согласиться с этим. Это [у них] называется синдромом невменяемости Трампа".

16 июля в президентском дворце в центре Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Лидеры России и США немногим более двух часов беседовали один на один, затем за рабочим завтраком к ним присоединились члены делегаций. Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонних и международных отношений.