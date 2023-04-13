Трамп: некомпетентность руководства США может привести к ядерной войне

Некомпетентность нынешнего американского руководства привела к самому опасному времени в истории и к угрозе применения ядерных вооружений.

Некомпетентность нынешнего американского руководства привела к самому опасному времени в истории и к угрозе применения ядерных вооружений.

Как передает Report со ссылкой на Fox News, об это заявил экс-президент США Дональд Трамп.

"Мы живем в самое опасное время за всю историю. В первую очередь из-за некомпетентных людей в нашем руководстве", — сказал Трамп, указав на угрозу применения ядерных вооружений.

Он также прокомментировал подрывы "Северных потоков", отказавшись называть виновных. При этом он отметил, что "все это" может привести к третьей мировой войне и намекнул на причастность США.