Трамп недоволен недостаточно большим числом депортированных из США нелегалов

Президент США Дональд Трамп недоволен действиями Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), которая, по его мнению, депортирует из страны недостаточно много нелегальных мигрантов.

Президент США Дональд Трамп недоволен действиями Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), которая, по его мнению, депортирует из страны недостаточно много нелегальных мигрантов.

Как передает Report , об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники.

По их сведениям, Трамп зол, и об этом уже уведомили ответственного за безопасность границ и депортацию нелегалов Томаса Хомана, а также министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. "Он с ума сходит от того, что они не депортируют больше людей", - описал реакцию Трампа неназванный собеседник NBC.

Согласно данным телекомпании, Хоман также недоволен показателями Иммиграционной и таможенной службы США и требует задержания и высылки большего числа людей, нелегально находящихся на территории страны.

С момента инаугурации Трампа 20 января рекордом для ICE стало осуществление 1,1 тыс. арестов за сутки, в то время как депортация хотя бы 1 млн мигрантов в год требует ежедневной высылки более 2,7 тыс. человек. При этом, как отмечает NBC, количество задержаний не всегда равно количеству депортаций. Из 8 тыс. иммигрантов, задержанных за две первые недели после прихода Трампа к власти, 461 человек был отпущен, напоминает телекомпания.