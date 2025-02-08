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Трамп недоволен недостаточно большим числом депортированных из США нелегалов

Трамп недоволен недостаточно большим числом депортированных из США нелегалов Президент США Дональд Трамп недоволен действиями Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), которая, по его мнению, депортирует из страны недостаточно много нелегальных мигрантов.
Другие страны
8 февраля 2025 г. 08:19
Трамп недоволен недостаточно большим числом депортированных из США нелегалов

Президент США Дональд Трамп недоволен действиями Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), которая, по его мнению, депортирует из страны недостаточно много нелегальных мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники.

По их сведениям, Трамп зол, и об этом уже уведомили ответственного за безопасность границ и депортацию нелегалов Томаса Хомана, а также министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. "Он с ума сходит от того, что они не депортируют больше людей", - описал реакцию Трампа неназванный собеседник NBC.

Согласно данным телекомпании, Хоман также недоволен показателями Иммиграционной и таможенной службы США и требует задержания и высылки большего числа людей, нелегально находящихся на территории страны.

С момента инаугурации Трампа 20 января рекордом для ICE стало осуществление 1,1 тыс. арестов за сутки, в то время как депортация хотя бы 1 млн мигрантов в год требует ежедневной высылки более 2,7 тыс. человек. При этом, как отмечает NBC, количество задержаний не всегда равно количеству депортаций. Из 8 тыс. иммигрантов, задержанных за две первые недели после прихода Трампа к власти, 461 человек был отпущен, напоминает телекомпания.

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Версия на азербайджанском языке Tramp ABŞ-dən deportasiya edilən qanunsuz miqrantların sayının az olmasından narazıdır

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