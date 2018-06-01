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    Трамп не желает пускать на саммит США и КНДР представителей Южной Кореи и Японии

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Американский лидер не желает пускать на саммит США и КНДР представителей Южной Кореи и Японии, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента. 

    «Президент старается держать их на расстоянии вытянутой руки», — рассказали газете, комментируя возможность присутствия на саммите в Сингапуре южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина и японского премьер-министра Синдзо Абэ, перелает Report.   

    Отмечается, что это может быть связано с намерением Трампа провести переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном «один на один» для выстраивания более надёжных отношений. Ранее Трамп заявил, что одной встречи с Ким Чен Ыном может не хватить для обсуждения всех вопросов.

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