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Трамп не захотел первым делать прививку от COVID-19

Трамп не захотел первым делать прививку от COVID-19 Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует делать прививку от коронавируса.
Другие страны
14 декабря 2020 г. 08:31
Трамп не захотел первым делать прививку от COVID-19
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует делать прививку от коронавируса.

Как передает Report, глава государства отметил, что намерен сделать ее "в соответствующее время".

"Люди, работающие в Белом доме, должны получить доступ к вакцине несколько позже в рамках программы, если в этом нет особой необходимости. Я попросил, чтобы эта поправка была сделана. Я не планирую принимать вакцину, но надеюсь сделать это в соответствующее время", - написал Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что Трампу и другим высокопоставленным чиновникам из его администрации в ближайшее время предложат сделать прививку от коронавируса.

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