Трамп не захотел первым делать прививку от COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует делать прививку от коронавируса.
Как передает Report, глава государства отметил, что намерен сделать ее "в соответствующее время".
"Люди, работающие в Белом доме, должны получить доступ к вакцине несколько позже в рамках программы, если в этом нет особой необходимости. Я попросил, чтобы эта поправка была сделана. Я не планирую принимать вакцину, но надеюсь сделать это в соответствующее время", - написал Трамп в
Ранее сообщалось, что Трампу и другим высокопоставленным чиновникам из его администрации в ближайшее время предложат сделать прививку от коронавируса.