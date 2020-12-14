Трамп не захотел первым делать прививку от COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует делать прививку от коронавируса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует делать прививку от коронавируса.

Как передает Report, глава государства отметил, что намерен сделать ее "в соответствующее время".

"Люди, работающие в Белом доме, должны получить доступ к вакцине несколько позже в рамках программы, если в этом нет особой необходимости. Я попросил, чтобы эта поправка была сделана. Я не планирую принимать вакцину, но надеюсь сделать это в соответствующее время", - написал Трамп в Twitter .

Ранее сообщалось, что Трампу и другим высокопоставленным чиновникам из его администрации в ближайшее время предложат сделать прививку от коронавируса.