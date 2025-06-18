Трамп не видит необходимости посредничества Путина в конфликте Израиля и Ирана

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пока не заинтересован в предложении президента России Владимира Путина помочь в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пока не заинтересован в предложении президента России Владимира Путина помочь в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем.

Как сообщает Report об этом Трамп заявил журналистам.

"Он (Путин во время вчерашнего разговора - ред.) предложил помочь сыграть роль посредника. И я сказал: "Сделайте мне одолжение: урегулируйте сначала ту проблему, которая есть у вас. Владимир, давайте сначала решим ситуацию, связанную с Россией? А потом уже можете заняться Ираном", - подчеркнул американский президент.