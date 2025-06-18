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Трамп не видит необходимости посредничества Путина в конфликте Израиля и Ирана

Трамп не видит необходимости посредничества Путина в конфликте Израиля и Ирана Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пока не заинтересован в предложении президента России Владимира Путина помочь в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем.
Другие страны
18 июня 2025 г. 18:46
Трамп не видит необходимости посредничества Путина в конфликте Израиля и Ирана

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пока не заинтересован в предложении президента России Владимира Путина помочь в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем.

Как сообщает Report об этом Трамп заявил журналистам.

"Он (Путин во время вчерашнего разговора - ред.) предложил помочь сыграть роль посредника. И я сказал: "Сделайте мне одолжение: урегулируйте сначала ту проблему, которая есть у вас. Владимир, давайте сначала решим ситуацию, связанную с Россией? А потом уже можете заняться Ираном", - подчеркнул американский президент.

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Версия на английском языке Trump sees no need for Putin's mediation in Israel-Iran conflict
Версия на азербайджанском языке Tramp İsrail və İran münaqişəsində Putinin vasitəçiliyinə ehtiyac görmür

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