Трамп: Не верю, что Израиль шпионил против нас

Президент США Дональд Трамп, комментируя публикацию на сайте Politico, заявил минувшей ночью, что не верит, что Израиль шпионил против США.

Как сооющает Report, газета Los-Angeles Times цитирует высокопоставленный источник в Белом Доме, по словам которого, публикация в Politico является "абсолютной ложью".

Напомним, что в четверг, 12 сентября, сайт Politico опубликовал статью, в которой утверждалось, что правительство США пришло к выводу, что ответственность за установку рядом с Белым домом и другими правительственными объектами в Вашингтоне устройств, следящих за мобильными телефонами, несет Израиль.

Миниатюрные устройства, известные как StingRays, воспринимаются мобильными телефонами как антенны сотовой связи. Тем самым можно получить доступ не только к местонахождению телефона, но и к содержанию разговоров и переписки.

Politico утверждает, что таким образом израильтяне пытались шпионить за президентом США Дональдом Трампом и высокопоставленными представителями американской администрации. В то же время остается неясным, увенчались ли эти попытки успехом.

Издание напоминает, что Трамп не уделяет необходимого внимания вопросам безопасности. Так, в 2018 году СМИ сообщили, что телефон президента прослушивают китайцы. Глава государства назвал эту публикацию "настолько неверной, что жаль терять время на ее опровержения".

К этому времени устройства у Белого дома уже были обнаружены, однако еще не было ясно, кто их установил. Согласно публикации, расследование, проводившееся ФБР при содействии других спецслужб, установило причастность израильтян.

В публикации отмечается, что предыдущие администрации не оставили бы это без последствий. Цитируемые в статье источники говорят о том, что израильтяне готовы на все для обеспечения безопасности государства, а их спецслужбы имеют устрашающую репутацию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, министр иностранных дел Исраэль Кац, а также бывшие и действующие представители израильских спецслужб категорически отвергли обвинения в шпионаже против США.

Сразу после приземления в Сочи Нетаниягу выступил с опровержением ранее опубликованной информации о том, что Израиль шпионит за Белым домом.

"Обвинения в шпионаже являются ложью и клеветой. Существует мое четкое распоряжение - не собирать разведданные в США. Это распоряжение полностью выполняется", - подчеркнул премьер-министр.

В канцелярии премьер-министра публикацию назвали "абсолютной ложью", подчеркнув, что "многолетние отношения между Израилем и США не требуют проведения разведывательных операций на территории США", и что "запрет на разведывательную деятельность в США" не имеет исключений из правил.

Министр иностранных дел и разведки Исраэль Кац также отверг обвинения в адрес Израиля, подчеркнув, что Израиль и США обмениваются друг с другом огромным количеством разведывательной информации, совместно действуя для нейтрализации угроз и укрепления безопасности обоих государств".