Трамп не уверен в немедленном прекращении огня в Украине после саммита с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в возможности достичь соглашения о немедленном прекращении огня в конфликте в Украине по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Я не думаю, что мы добьемся немедленного перемирия", - заявил американский лидер.

Кроме того, Трамп оценил в 25% риск того, что его встреча с Путиным не принесет успеха.

Он также отметил, что после саммита с Путиным позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому только в том случае, если встреча пройдет успешно. Если же переговоры не принесут результатов, по словам Трампа, он вообще никому не будет звонить.

