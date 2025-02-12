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Трамп не уточнил, потратит ли на оружие Украине оставшиеся от Байдена $4 млрд

Трамп не уточнил, потратит ли на оружие Украине оставшиеся от Байдена $4 млрд Президент США Дональд Трамп не ответил однозначно на вопрос о том, намерен ли он передать Украине военную помощь на $4 млрд из средств, которые были предоставлены Конгрессом на эти нужды, но не израсходованы предыдущим американским лидером Джо Байденом.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 09:10
Трамп не уточнил, потратит ли на оружие Украине оставшиеся от Байдена $4 млрд

Президент США Дональд Трамп не ответил однозначно на вопрос о том, намерен ли он передать Украине военную помощь на $4 млрд из средств, которые были предоставлены Конгрессом на эти нужды, но не израсходованы предыдущим американским лидером Джо Байденом.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Посмотрим", - ответил Трамп на вопрос о том, сделает ли он это.

В Пентагоне в январе сообщили, что администрация Байдена не успела израсходовать чуть менее $4 млрд из предоставленных Конгрессом средств на оказание военной помощи Украине.

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Версия на азербайджанском языке Tramp 4 milyard dollarlıq hərbi yardımın Ukraynaya veriləcəyinə aydınlıq gətirməyib

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