Трамп не стал пожимать руку спикеру Палаты представителей - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп отказал в рукопожатии спикеру нижней палаты Конгресса (Палаты представителей) Нэнси Пелоси перед своим ежегодным посланием "О положении страны".

Об этом Report передает со ссылкой на "Известия".

Когда глава американского государства поднимался на трибуну, чтобы передать текст своей речи перед началом своего обращения, к обеим палатам американского законодательного органа, спикер Нэнси Пелоси протянула руку президенту, однако не встретила ответного жеста и рассмеялась.

В конце декабря 2019 года в своем микроблоге в социальной сети Twitter, Трамп обозвал спикера Пелоси "сумасшедшей Нэнси".

Это не первый случай неуважительного отношения президента США к председателю Палаты Представителей, которая 16 января подписала обвинительное заключение против гаранта в рамках процедуры импичмента.