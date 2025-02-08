Трамп не собирается депортировать из США принца Гарри

Президент США Дональд Трамп исключил возможность депортации из страны британского принца Гарри.

Президент США Дональд Трамп исключил возможность депортации из страны британского принца Гарри.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Post.

"Я не хочу этого делать. Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой. Она ужасна", - сказал Трамп.

Однако аналитик Найл Гардинер из Центра свободы имени Маргарет Тэтчер в интервью ранее высказал мнение, что депортация Гарри может произойти в ближайшие месяцы.

Вопрос визы британского принца вновь стал актуальным после публикации его автобиографии “Spare”, где он признается в употреблении кокаина в подростковом возрасте.

Также в марте 2024 года Трамп отметил, что Гарри может столкнуться с нежелательными последствиями, если его виза была получена незаконно.

Напомним, что в январе 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от официальных обязанностей в британской королевской семье и переехали в США.