Трамп не сказал слово "геноцид", характеризуя события 1915 года

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в традиционном обращении к армянской общине Америки вновь ушел от произнесения слова "геноцид", а назвал "события 1915 года" "большой трагедией".

Несмотря на ожидания армян и армянской диаспоры, Трамп также как и его предшественники не стал употреблять формулировку «геноцид армян».

«Мы вспоминаем ужасные события 1915 года и скорбим о потерянных жизнях и о тех, кто пострадал", - отметил он.

Он также отметил важность признания болезненных элементов прошлого как необходимого шага к созданию для более толерантного будущего.