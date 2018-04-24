 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп не сказал слово "геноцид", характеризуя события 1915 года

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в традиционном обращении к армянской общине Америки вновь ушел от произнесения слова "геноцид", а назвал "события 1915 года" "большой трагедией". 

    Несмотря на ожидания армян и армянской диаспоры, Трамп также как и его предшественники не стал употреблять формулировку «геноцид армян». 

     «Мы вспоминаем ужасные события 1915 года и скорбим о потерянных жизнях и о тех, кто пострадал", - отметил он.

    Он также отметил важность признания болезненных элементов прошлого как необходимого шага к созданию для более толерантного будущего.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi