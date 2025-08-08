Трамп заявил, что действия США в отношении России будут зависеть от Путина

Дальнейшие действия Вашингтона в отношении Москвы будут зависеть от президента России Владимира Путина.

Как передает Report, об этом заявил его американский коллега Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

У Трампа поинтересовались, остается ли в силе отведенный им срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Предполагается, что он истечет 8 августа, после чего США намеревались ввести 100% торговые пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров.

"Это будет зависеть от него (российского лидера - ред.). Посмотрим, что он скажет, это будет зависеть от него", - заявил Трамп, повторив тезис о том, что он "очень огорчен" позицией российского руководства.