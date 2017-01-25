Трамп не считает НАТО эффективной и не удовлетворен ее работой

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Новый президент США Дональд Трамп не доволен деятельностью Организации Североатлантического договора (НАТО). Нынешний американский лидер не считает НАТО в ее нынешнем виде эффективной.

Как передает Report, это подчеркнул на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Трамп уже неоднократно и ясно говорил о том, что НАТО "как она структурирована сейчас, в плане отдачи от нее, по его ощущению, не выполняет того, в чем должна была заключаться ее миссия, и не является особенно эффективной", заявил официальный представитель главы американской администрации.

По его словам, "у министра (обороны Джеймса) Мэттиса и других (представителей нового американского правительства) есть идеи относительно того, как реформы сделают организации вроде НАТО более эффективными и отрабатывающими те объемы денежных средств, которые в них вкладывают США". При этом Спайсер уточнил, что речь идет не только о НАТО, но и об "ООН или каких-то других подобных организациях".

В целом Трамп "недоволен тем, что он видит в плане вклада США и отдачи" со стороны Североатлантического альянса, подтвердил Спайсер.