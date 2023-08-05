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Трамп не признал вину по новым обвинениям по делу о секретных документах

Трамп не признал вину по новым обвинениям по делу о секретных документах Бывший президент США Дональд Трамп не стал признавать дополнительные обвинения в деле о секретных документах.
Другие страны
5 августа 2023 г. 03:50
Трамп не признал вину по новым обвинениям по делу о секретных документах

Бывший президент США Дональд Трамп не стал признавать дополнительные обвинения в деле о секретных документах.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Я получил копию обвинительного заключения и заявляю, что невиновен в инкриминируемых нарушениях", - говорится в документе, подписанном Трампом.

Отмечается, что экс-президент США договорился с прокуратурой о неявке в суд во Флориде и отказался от процедуры зачтения новых инкриминируемых ему статей.

В августе 2022 года сотрудники ФБР обнаружили не менее 300 секретных документов, которые Трамп хранил в своей резиденции во Флориде после ухода из Белого дома. 10 августа Трампу будут предъявлены обвинения еще по трем пунктам. В случае признания виновным по трем представленным делам бывший президент США Дональд Трамп может быть приговорен к лишению свободы на срок до 561 года.

Политик неоднократно подчеркивал, что не виновен в инкриминируемых ему преступлениях. Выдвинутые против него обвинения он считает попыткой исключить его из президентской гонки 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Tramp yeni ittihamlara görə özünü təqsirli bilməyib

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