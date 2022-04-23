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Трамп не признал свою ответственность за штурм Капитолия

Трамп не признал свою ответственность за штурм Капитолия Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не признавал свою ответственность за беспорядки, произошедшие при штурме Капитолия 6 января 2021 года.
Другие страны
23 апреля 2022 г. 12:05
Трамп не признал свою ответственность за штурм Капитолия
Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не признавал свою ответственность за беспорядки, произошедшие при штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью газете The Wall Street Journal.

"Нет, это неправда. Я никогда не брал на себя ответственность", - сказал Трамп.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись разговора лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевина Маккарти с однопартийцами. По данным издания, Маккарти заявил, что Трамп в беседе с ним частично признал свою ответственность за произошедшее 6 января 2021 года. Как утверждает газета, запись была сделана 11 января 2021 года.

Напомним, что сторонники Трампа 6 января прошлого года ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

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